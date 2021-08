Cartas al editor

Según el Grupo de Expertos Intergubernamentales para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, el mundo está sufriendo las consecuencias por las actividades del hombre, y esta situación se vuelve ya irreversible, por lo que concluyen en la necesidad de que los países tomen urgentemente decisiones que ayuden a mitigar los efectos del calentamiento global. Honduras es quizá unos de los países con alta vulnerabilidad de riesgo ante los fenómenos hidrometeorológicos, pero también uno de los países más ricos en recursos naturales, por consiguiente, todo dependerá de la visión que tengamos los hondureños para saber elegir a la nuevas autoridades para el próximo año, a quienes, dentro de sus planes de gobierno, manifiesten sus anhelos de desarrollar a nuestro país sustentado en la riqueza natural que contamos y sobre todo podamos hacer frente a los diferentes desastres que están por venir ante la ola de fenómenos que nos traerá el cambio climático. Ante la situación anterior, No se puede seguir perdiendo tiempo y necesitamos dar un giro de 180 grados con decisiones importantes, por consiguiente, es imperioso preguntarnos ¿qué es primero: enseñamos a proteger lo que aún tenemos o nos dedicamos a reforestar áreas donde sus propietarios no tienen conciencia sobre la importancia de los árboles? ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora en reforestar y cuántas hectáreas tenemos ya restauradas? ¿Cuántas hectáreas perdemos anualmente por incendios o plagas forestales? Con base en lo anterior, tomemos decisiones. No podemos seguir ignorando el valor incalculable de los bosques del país, por sus bienes y servicios ambientales y aunque hay un panorama desolador, Honduras aún tiene sus ventajas que debe aprovechar para mitigar el impacto de fenómenos impredecibles. En este sentido, ¿qué es más importante: proteger o reforestar?