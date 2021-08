Cartas al editor

Recientemente descubrí lo importante que es tener una frontera entre la vida personal y el trabajo. Tener tiempo fuera del trabajo es lo que permite que nuestra mente y cuerpo descansen de la tensión laboral. Esto también nos energiza y nos da un espacio para resolver problemas de la empresa de forma creativa. Darnos a nosotros mismos el regalo de un tiempo libre debe ser algo intencional.



Crear barreras físicas para fomentar este equilibrio es, en mi opinión, lo más efectivo. Estas son obvias y, con el tiempo, el espacio físico mismo ayuda a fomentar y enfatizar el tipo de tareas que queremos hacer en ese espacio.



Por ejemplo, escribir y publicar mis artículos empezaba a entrometerse en el tiempo que pasaba en mi casa con mi familia. Por eso, recientemente reclasifiqué mis artículos como un proyecto de trabajo. Deja que las personas en tu equipo de trabajo y tu familia y amigos sepan en qué momentos estás disponible para las distintas partes de tu vida. Comunicarte te ayudará a respetar los espacios que has apartado para cada actividad. Informarlo a los demás es especialmente efectivo en el hogar; si has decidido no trabajar en casa los sábados, seguramente tu cónyuge e hijos estarán felices de recordártelo si no estás cumpliendo con esos lineamientos.



Si recientemente implementaste tu nuevo horario, dale tiempo para que entre en efecto total.



Un equilibrio perfecto no es algo que pasa automáticamente y debe refinarse continuamente. Lo que funcionaba ayer puede ser que ya no lo haga hoy, así que si algo no está optimizado de la mejor forma posible, te sugiero moverlo en tu agenda.



Sigue experimentando para ver qué funciona mejor para ti.



Con el tiempo, encontrarás una combinación de horarios y lugares que te beneficiarán como profesional y como persona.