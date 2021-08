Cartas al editor

La juventud es una de las etapas en nuestras vidas que más nos marca, ya sea para bien o para mal; en ella definimos con antelación nuestro futuro o desperdiciamos nuestro presente, una etapa en donde la mayoría planea en unos años cercanos estar ya realizados, mientras que otros están en un laberinto de emociones y no saben qué hacer con sus vidas, se sienten desorientados y creen que nadie los comprende.



Pero manejar esta valiosa etapa de la vida no es tarea fácil y actualmente en el mundo los que se están suicidando son jóvenes, y aprender a manejar la situación en un mundo en donde la manipulación reina es complicado.



Por otra parte, los jóvenes deben aprender a enfocarse, a tener sueños y a luchar por ellos, pues son ellos los que llevan el estandarte del cambio, son ellos los agricultores del presente para cosechar en el futuro, pero, ojo, hay que poner atención a lo que estos jóvenes están sembrando, sus aspiraciones se quedan cortas y su sueño no va más allá de ser famosos en la mayoría de los casos, pues están queriendo llenar la jarra del mañana llevando el agua en las manos, al parecer no saben que ese no es el recipiente adecuado.



Tantas cosas buenas que se pueden hacer siendo joven y tantos principios que se están perdiendo, el futuro se encuentra en manos de chicos que están confundidos, desanimados, desorientados, ignorando que son la fuerza del cambio, lo que sucede es que si cuando sos joven no hacés en piedra los cimientos del futuro, la primera tormenta se llevará tus planes, el tiempo de decidir quién eres y qué quieres es hoy, quizás mañana la carrera haya cambiado de escenario y se te va a complicar seguir.



Las fuerzas, la agilidad mental, la capacidad de soñar se guardan mejor en los años en donde los pensamientos están llenos de ternura e ilusión todavía.