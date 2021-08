Cartas al editor

Nuestras vidas personales y profesionales siempre son ocupadas, y a veces no damos a nuestras dificultades personales el mismo tipo de atención que a nuestros problemas de negocios.



Sin embargo, es en el ámbito personal en el que podemos tener un mayor impacto en nuestras vidas en general al liberar más tiempo y espacio para ser más creativos y sentirnos realizados. Mucho del trabajo que hacemos en la oficina se trata de ser más eficaces en la obtención de resultados. Lo mismo puede aplicarse a tu vida personal.

Por ejemplo, algunas de las listas de verificación, procesos y plantillas que usamos en la oficina son excelentes mecanismos para recordar y simplificar las tareas que tenemos que hacer en la casa. Otra idea que me ha funcionado bien es establecer recordatorios mensuales para pagar las facturas. Desde que establecí estos recordatorios, no he olvidado hacer un pago. Experimentar es tan importante en la vida como lo es en los negocios. No todas las soluciones serán perfectas en la primera implementación, pero dejar espacio para prueba y error y refinamiento, lo que permitirá, eventualmente, que emerja la mejor solución.

En los viajes que tuvimos en avión con bebés, probamos muchas formas de viajar con el asiento para bebé. Sin embargo, tuvimos que pasar por el proceso de aprendizaje para ver qué funcionaría mejor para nosotros. Un último consejo: si algo funcionó en el pasado, úsalo de nuevo. Diferentes estrategias funcionan para diferentes personas, así que todo dependerá de tu contexto y de la dinámica de tu hogar. Si algo funcionó con anterioridad (en mi caso, listas de verificación y recordatorios), es por una razón, así que trata de adaptarlo a las nuevas situaciones a las que te enfrentes. Tómate tu tiempo al trabajar en tus problemas, y tu vida personal te lo agradecerá.