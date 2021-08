Cartas al editor

A muy pocos meses de las elecciones, en el Congreso Nacional no se aprueba el presupuesto solicitado por el Consejo Nacional Electoral, pero tampoco los electores han cambiado de mentalidad y siguen llevando a cabo una política tradicional: voy a votar por quien resuelva mi necesidad actual, ese dinero para las medicinas de un familiar, el ataúd que se ocupa para el que murió de covid, el techo nuevo que necesito para no mojarme en estos meses de lluvia, el cemento para el piso de mi casa y, así, tantos ejemplos que puedo seguir dando, y también sin olvidar el trabajo sin derecho a nada que ofrecen, que no es el salario mínimo siquiera.

Son las mismas estrategias que siguen usando los políticos tradicionales para seguir empobreciendo al país cada cuatro años, pues han creado un sistema en donde la necesidad es inmensa y la gente se ve obligada a escoger entre poco o nada, sin percatarse de que con el pasar del tiempo el beneficio que están recibiendo de poco o nada les habrá servido, pues tendrán casa pero no qué comer.

Han hecho que los hondureños se acostumbren a esperar el bono, la bolsa solidaria, pero no a esperar un trabajo digno, a tener educación de calidad para sus hijos, salud de primera.

De qué sirve que te den L 500 por tu voto si cuando te enfermés, en los hospitales, si tienés suerte, te darán acetaminofén. ¿Vale la pena vender tu voto?

Hay que abrir los ojos, y tener empatía con los demás, pues si yo estoy bien, mala suerte por el vecino que hace años no tiene trabajo.

¡Basta ya! de seguir creyendo en los mismos que tienen años en el poder y solo ofrecen soluciones que nunca cumplen cuando ocupan el voto. Es que todos los políticos son iguales, eso es lo que nos han hecho creer, y si hace años ha votado por los mismos y le han fallado, ¿qué pierde si vota por los nuevos, por esos que nadie conoce porque no tienen para hacer propaganda?

Quizás ese sea el cambio, quizás solo necesitamos pensar diferente, votar diferente, romper con el tradicionalismo.