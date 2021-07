Cartas al editor

Elimina las islas de tu compañía y aumenta la efectividad.

En una compañía, a menudo hay más tareas desorganizadas de las que te puedes imaginar, y estas son sorprendentemente resilientes.

Por ejemplo, estas son tareas que podrían ser manejadas por más de un equipo y seguir funcionando.

Orgánicamente, estas tareas se han manejado fuera de los procesos macro de la compañía y, por lo tanto, son independientes de los procesos y sistemas que se han implementado en toda la compañía.

Por ejemplo, en una ocasión descubrí que, después de que uno de nuestros inquilinos deja una unidad, esta es reparada y limpiada para el nuevo inquilino bajo la supervisión del equipo de Propiedades.

Este arreglo tiene sentido ya que Propiedades está a cargo de las unidades, pero Propiedades no tiene a una ingeniera o ingeniero en su equipo.

El proceso sería manejado más eficientemente por Proyectos, que es nuestro departamento de construcción e ingeniería, ya que ellos controlan todo lo que construimos y son expertos en levantar los proyectos desde cero.

Debido a que las remodelaciones no estaban siendo manejadas por Proyectos, se había desarrollado un sistema paralelo basado en Excel para manejar las órdenes de compra y los presupuestos de construcción. Esto era ineficiente ya que otras personas debían involucrarse para garantizar que el proceso de ingeniería se realizara adecuadamente y esto, por lo tanto, era un uso ineficiente de tiempo y energía del equipo.

No nos habíamos dado cuenta de que teníamos un proceso ineficiente y de que estábamos expuestos a errores y gastos adicionales debido a no utilizar la infraestructura existente en la compañía. A veces estas situaciones no son obvias a simple vista.

Para encontrar estas islas se requiere un pensamiento crítico constante y cuestionar la estructura actual, y solo entonces se pueden encontrar y eliminar los procesos paralelos inefectivos.