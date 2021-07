Cartas al editor

El día miércoles 14 de julio aparece un artículo en EL HERALDO, en la página 10 de este prestigiado medio de comunicación refiriéndose a la despenalización del aborto. Dice lo siguiente: “La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de inconstitucionalidad con el que se busca despenalizar el aborto por tres causales en Honduras. Esto implica que por primera vez en la historia estamos avanzando hacia la despenalización legal”. La Sala Constitucional busca reformar el artículo del Código Penal sobre la penalización total del aborto. Le sugiero a la honorable Sala Constitucional de Justicia una mejor reforma a ese artículo que tanto les trae de cabeza. ¿Por qué no aprobamos un artículo en donde todo niño hondureño sea “asesinado” antes de nacer? O mejor aún, matemos a todos los niños en Honduras. Obviamente, lo anterior no lo podemos hacer porque los niños son necesarios para el desarrollo del país. Nuestros niños no son “una cosa” imprescindible en Honduras. Nuestros niños son el futuro de Honduras. ¡Vaya manera de avanzar en Honduras! En lugar de ir hacia lo correcto, estamos moviéndonos hacia atrás como los canechos. En lugar de proteger a nuestros niños, nos queremos deshacer de ellos. Me permito citarles a la Honorable Sala Constitucional el Artículo 59 de la Constitución de la República de Honduras que se les ha olvidado y que expresa: La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Existe en el país un Centro de Derechos de la Mujer que se debería preocupar por el desarrollo de cada mujer hondureña, procurándoles una mejor educación. Es nuestra obligación como hondureños protegerlas en todo sentido. Pero buscar asesinar a nuestros niños no es la manera correcta. Los niños en el vientre materno son los seres humanos más débiles y vulnerables y no sería justo que no tengan los medios de defensa apropiados y que estén a merced de una persona que desea librarse de él sin miramiento alguno.