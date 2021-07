Cartas al editor

Haz crecer tu negocio con ideas nuevas.

Si no guardas las ideas de alguna manera, desaparecen. A veces pueden ser como la arena escurriéndose entre los dedos, imposible de recuperar. Otras veces, la idea no es más que la semilla para más creación. El simple acto de registrar las ideas que tengas puede inspirar más.

En el transcurso de mi carrera, he intentado diseñar un sistema para trabajar con ellas. Si bien este sistema siempre será un trabajo en progreso, el que he usado me ha ayudado a empezar a organizar mis pensamientos y a fomentar la creatividad.

Mis sistemas para almacenar y nutrir mis ideas incluyen conceptos como la creación de listas y guardar cualquier concepto nuevo para el futuro. Sin embargo, todo empieza con crear nuevas ideas con las cuales trabajar. Una de las mejores maneras en las que puedes fomentar tu habilidad de pensar en ideas nuevas es la lectura.

Los libros son una de mis fuentes principales y los libros de negocios están llenos de conceptos que puedes aplicar en tu empresa.

A veces leo un libro que tiene tantas ideas que lo más importante es organizarlas. Mi proceso es marcar los pasajes relevantes, tomar notas y guardarlas. Después hago una lista de ideas que quiero implementar de ese documento. Poco a poco, incorporo cada uno de los pensamientos relevantes.

En otras ocasiones, lo que quiero es recordar conceptos generales. En ese caso, me pongo recordatorios para volver y leer las notas que he tomado de los libros que he leído. Después de este tiempo, los conceptos del libro ya han tenido tiempo de marinar y tengo una idea más clara de qué implementar.

La habilidad de encontrar y desarrollar ideas es extremadamente valiosa. Es casi como trabajar con una piedra preciosa a la que debe darse forma. Como en todas las cosas, tu habilidad crecerá con la experiencia y la práctica, y las ideas y creatividad que han sido cuidadosamente nutridas producirán los resultados que buscamos.