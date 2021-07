Cartas al editor

Fundamentalmente voy a basar este artículo en dos grandes preguntas, la primera: ¿vale la pena estudiar y prepararse como profesional en un país donde no hay empleo y el salario es muy bajo? Y la segunda: ¿por qué la minoría de los que emigran pudiendo superarse acá no lo hacen?

Es claro que la situación en el país se pone más difícil con el pasar de los días, y eso hace que en su mayoría, los jóvenes estén a punto de colapsar en varias situaciones, y también es la causa principal para que busquen en otras fronteras lo que no hay en la propia, pero si los jóvenes que son el futuro del país pierden el deseo por ser personas cultivadas en las letras, si abandonan el país por falta de oportunidades, ¿qué le espera a un país en donde sus tripulantes abandonan el barco? En la sociedad cada cual juega un rol distinto e importante, pero la idea de romper ciclos parece que se nos ha olvidado; el hijo que creció viendo a su padre como agricultor hereda la tierra de su padre y las mismas técnicas para cultivar el campo, pero no piensa que como ingeniero agrónomo quizá puede darle un giro a su futuro, y al de sus hijos. La señora que se levanta a las cuatro de la mañana siendo madre soltera piensa en que sus hijas no tienen por qué pasar lo mismo que ella, mientras que el señor que desde pequeño aprendió el oficio de albañil no ve más en sus hijos varones que a sus futuros ayudantes, y por eso difícilmente se puede cambiar un pensamiento errado cuando ya fuimos absorbidos por el dañino sistema.

Muchos jóvenes se preocupan más por su bienestar a corto plazo que por entender cómo funcionará el futuro, pues las oportunidades llegan para los que están preparados, y una idea pulida por los estudios puede cambiar destinos. Así que sin importar tu edad, y si tenés la oportunidad de estudiar, hacelo, pues está claro que es bueno contar con recursos, pero es mejor saber utilizarlos.

Si seguimos pensando igual seguiremos actuando igual; los cambios empiezan por cambiar los pensamientos y por romper los ciclos.