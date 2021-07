Cartas al editor

El hondureño será como un espantapájaros en medio de esa realidad que aún no se puede leer, no habrá pertenencia en esas políticas solitarias que se quieren institucionalizar.



Esta contradicción, que pierde de tajo la comunidad hondureña, pues aún no nos cuentan sus verdades, sus aspiraciones en el devenir. ¿Cómo podría existir un bien común? Nos parece que las cosas deben ser como han sido siempre, porque esto atenta contra la propiedad de la misma nación fragmentada, que está ligada a la nacionalidad, a la identidad para apropiarse de la misma pertenencia a través de lenguaje y cultura.

¿Cuál será el sentido de ética? La ética comienza únicamente allí donde el bien se revela como no siendo en otra cosa que en la aprehensión del mal para sacar una mejor fuerza que es la justicia, donde lo auténtico y lo propio no tienen otro contenido que lo inauténtico y lo impropio. Está de manifiesto el conflicto entre el progreso y la política, entre el hombre y sus dueños.

Estos sistemas han malogrado (sus potencialidades) más lejos de lo que pudiera reconocerse y en ambos casos por la misma razón la lucha contra una forma de vida que disolvería las bases de la dominación del sistema jurídico nacional.



Yo mismo he sostenido más de una vez el carácter “predominante” que tiene el tema del desarrollo en nuestro tiempo y en nuestros países, parece que esas ZEDE no son ideas claras o distintas y no hay pretensiones de la verdad, Lo que con tan aparente sencillez acaba de ser relatado se trata de las llamadas Zonas Especiales de Desarrollo Económico, presentan, sin embargo, misterios.

El primero entendido como problema de génesis es históricamente insoluble e invita la ayuda de la interpretación filosófica, antropológica y jurídica.

Según el propio mandatario, estas Zonas de Empleo son áreas del territorio nacional sujetas a un “régimen especial” en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias. ¿QUÉ PASARÁ CON LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA?