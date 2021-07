Cartas al editor

El valor de los indicadores en tu negocio. Los indicadores y métricas de análisis son vitales para el buen funcionamiento de un negocio. Pueden incluir parámetros que son cruciales para tu compañía y, más específicamente, para tu industria.

Algunos de estos indicadores tal vez no sean usados por otras compañías similares; tal vez sean tu fórmula especial y lo que hace que tu compañía sea única.

Los indicadores no necesariamente serán perfectos, pero refinar e iterarlos producirá la representación más cercana a lo ideal. Las mejoras continuas de las métricas son cruciales. El mejor conjunto de parámetros será la combinación más simple de números que te den toda la información necesaria para manejar tu empresa.

Al seguir refinando, puede ser que descubras que algunos indicadores que parecían importantes al principio ya no son relevantes. Por otra parte, otros podrán simplificarse para que los números te digan exactamente lo que necesitas. Algunos parámetros también se pueden combinar. En otros casos, puedes comparar dos parámetros diferentes para ver la relación entre estos. Lo importante es seguir mejorándolos para que los parámetros sean lo más precisos posible.

El valor verdadero de los parámetros será evidente con el tiempo. Cuando ya tengas entre seis meses y un año de datos, podrás analizar los resultados. Uno de los beneficios de los parámetros es que puedes ver tendencias y aprender cómo se desarrollan los indicadores clave. Los parámetros también te darán datos sobre expectativa contra realidad y así establecer metas realistas y un plan más acorde.

Como dice el dicho atribuido a Peter Drucker: “Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo”. Habrá partes de tu negocio que probablemente no se están midiendo si no creas parámetros de forma deliberada.

Cuando finalmente tengas tus indicadores ideales, encontrarás los lugares en los que se puede mejorar, y entonces los parámetros mismos te mostrarán qué tan lejos has llegado.