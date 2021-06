Cartas al editor

La confianza como elemento fortalecedor del binomio Policía Nacional-población hondureña.

Desde pequeño mi padre me ha repetido una y otra vez una frase: “Nada es estable, todo cambia”.

Esto aplica absolutamente a todo: el mundo, la naturaleza, seres humanos, instituciones.

Los cambios no ocurren de la noche a la mañana, pero se los debe tener presentes y, a su vez, tener una mente abierta para aceptarlos, porque los mismos no son malos, siempre traen algo bueno por mucho que no parezca.

En Honduras ha tocado ver cómo la modernidad permite que la población tenga acceso a cantidades ingentes de información, gracias ya no solo a los mass media, se incluyen ahora las redes sociales que, dependiendo de como sean utilizadas, se pueden obtener grandes beneficios, sobre todo al momento de formar opinión.

Es por ello que debe tenerse cuidado corroborando al menos en dos o tres sitios la información, evitando malas interpretaciones, y lograr determinar cuándo un dato es cierto o erróneo.

De igual forma, las instituciones, sean públicas o privadas, están en la obligación de proporcionar datos e información veraz, actual y pertinente, para el fortalecimiento de la confianza que debe existir entre estas y la población y es por esto que se formulan planes y políticas de trabajo con objetivos reales, alcanzables y medibles.

En este orden de pensamientos, y en los últimos años, se aprecian grandes esfuerzos realizados dentro de la Policía Nacional, ya sea entrenando de forma apropiada a su personal para la obtención de resultados aceptables que produzcan satisfacción y sentimiento de seguridad dentro de la población o dando a conocer dichos resultados producto de su accionar diario, esto de la manera más transparente.

No es tarea fácil, pero se puede alcanzar con la ayuda de todos, ya que la sociedad es la mejor evaluadora del accionar permanente de la Policía Nacional de Honduras.