Cartas al editor

Artículo 87. Las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1982). Lo que sucedió en “La Tolva”, Moroceli, El Paraíso, donde cinco reos perecieron, es un reflejo de que la situación de los centros penitenciarios es realmente caótica, además de las violaciones constantes a los derechos y a la integridad personal. Por uno de estos casos, Honduras se encuentra denunciada ante la CIDH, por violación de una serie de derechos reconocidos por la Convención Americana. Honduras debe indemnizar a las centenares de víctimas de los siniestros ocurridos, pues la manera en cómo ha sido manejado el sistema penitenciario genera responsabilidad internacional. Es bueno preguntarse por qué sucedió lo de la Granja Penal de El Porvenir en Atlántida, lo del Centro Penal de San Pedro Sula, lo que sucedió en el centro penal de Comayagua y lo que está sucediendo en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” de Támara, en la cual, casi semanalmente se producen una o varias muertes de personas privadas de libertad, sin que las autoridades correspondientes inicien una investigación seria sobre el asunto. La respuesta para mí es sencilla, el Estado, como responsable de brindar seguridad a todas las personas, especialmente a aquellas que ha sustraído de sus respectivos hogares por razones de seguridad colectiva, no está cumpliendo con el deber y la obligación que le impone el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Y es que las personas privadas de libertad, aún estando condenadas a permanecer en reclusión por mucho tiempo, no pierden la condición de seres humanos dotados de ciertos atributos que no son concesión del Estado sino que emanan de la propia dignidad, reconocida por nuestra Constitución como un valor superior que no puede ser violentado. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Tal parece que esto que está plasmado en la Constitución, solo es un ideal.