Cartas al editor

Cuando los asuntos son de interés para privar al pueblo, las leyes se aprueban en un abrir y cerrar de ojos. Ojalá no aprueben el nuevo proyecto de ley conocido como ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), más conocidas hace un par de años como ciudades modelo, solo les cambiaron el nombre, y ahora vienen vendiendo la idea que esto es la solución al desempleo, justo en año político, pero en realidad para ellos es matar dos pájaros con una pedrada.

Primero, dicen que es lo que Honduras necesita para generar empleos y desarrollo, pero segundo, y más importante aún, el verdadero motivo es que los políticos del partido de gobierno quieren crear paraísos donde ellos puedan hacer y deshacer a sus anchas sin salir del país, como lo han dicho ya varios expertos, eso de inventar querer tener un país dentro de otro país es inconstitucional, incluso hasta la ONU dijo que hay que revisar muy bien esas leyes porque tal cual como las presentaron estarían violando los DD HH; la UNAH también se pronunció en contra diciendo que es una clara transgresión a nuestra Constitución, pues en las ZEDE vivirán solo personas de fuertes ingresos económicos, los impuestos que se pagarán serán mucho menores al resto de lo que paga la mayoría de la población, tendrán sus propias leyes, hasta se dice que pueden tener sus propios poderes del Estado.

Los militantes del partido de la bandera azul con una estrella blanca alegan que esto es bueno para el país porque los empleados serán mejor pagados, porque están generando empleo que tanto hace falta, y que ellos en casi cuatro años de gobierno ya no han podido generar, y ahora disfrazan la verdad diciendo que esta es la solución, ¿pero qué clase de empleo van a generar? ¿Qué condiciones tendrán los empleados? Trabajos estables, no creo, y seguro los trabajos que les van a ofrecer no serán puestos ejecutivos, ellos tendrán esos paraísos a cambio del infierno para el resto de los ciudadanos, una situación en donde primero priva sobre los derechos ajenos, los intereses particulares de una pudiente minoría.