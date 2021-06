Cartas al editor

Inoculación, miedo e incertidumbre.

Poco a poco en el mundo se va descubriendo más acerca del virus que cambió la realidad del siglo XXI, y algo que ya está claro, es que el virus del covid-19 fue creado en un laboratorio, y que el objetivo de saturar las redes sociales con tanta información y atemorizar a las personas también se cumplió.

A más de un año de aprender a vivir con la nueva normalidad y ya con una vacuna para tratar este cruel virus, son muchas las personas que aun teniendo la posibilidad de vacunarse no quieren hacerlo, pues las personas mayores le temen a la inoculación, y varios jóvenes también están con el mismo temor; y cómo no, si es que la reacción a la vacuna para muchos no ha sido positiva. Este es un virus tan extraño que muchas veces los que más se cuidan son los más afectados, y aquellos que no, pues ni una simple gripe les pega.

La mente maestra de crear un virus así logró jugar con la mente de toda la humanidad, pues a ciencia cierta son muchas las conjeturas que se pueden hacer sobre dicho tema. Si la vacuna en verdad funciona, serán muchos los que todavía seguirán muriendo por temor, y el mundo seguirá de rodillas, aunque los efectos de esta pandemia ya están sintiendo en toda América Latina.

Y es que los alimentos subieron de precio en un 40%, según datos de CNN en Español, y pues como siempre ha pasado la desigualdad económica ha hecho que los países con menos recursos estén más lejos de alcanzar la tan deseada dosis, pues incluso en países de primer mundo y una de las potencias mundiales hay personas que tienen temor de inocularse, ya que muchos ancianos se están muriendo después de aplicarse la vacuna —hay casos muy sonados en todo el mundo— a causa de la coagulación.

Son definitivamente muchas las causas por las cuales si la vacuna es efectiva, impide que los que sí pueden hacerlo lo hagan, pues al inicio de todo esto ataron sus mentes con miedo acerca de este desastroso y cruel virus.