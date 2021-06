Cartas al editor

Este artículo está dedicado a la memoria de quien en vida fue en mi infancia y adolescencia más que un amigo, un hermano. Cuando me enteré de su fallecimiento inmediatamente vinieron a mi mente muchos gratos recuerdos de momentos únicos que vivieron dos amigos que desde niños fueron vecinos. Lo recordé cuando tocaba el portón de mi casa, aquel niño delgado, y decía: “Doña Alejandrina, ¿le da permiso a Dennis de salir a jugar conmigo?”. ¿Cómo no derramar lágrimas cuando se pierde a alguien que fue tan cercano?

Aprendimos a competir sanamente haciendo carreras, jugando en aquel pequeño parque infantil del Instituto San Francisco en el cual fuimos educados, y nuestros compañeros sabían que con Iván fuimos inseparables. Ingresamos a la banda de guerra del colegio en tercer curso e íbamos a comprar nuestros uniformes al mismo sastre que nos hacia los pantalones con los que desfilábamos, después de la banda nos íbamos a nadar al Country Club hasta que nos encendían las luces de la piscina. Vimos en el Estadio Nacional toda la Hexagonal del 81, y el Mundial de España 82. Fuimos socios de “Video Place”, un pequeño bar que fue famoso en 1987. Nos retamos varias veces para ver quién sacaba las mejores notas y estudiábamos subidos en el tanque de agua, en tres ocasiones anduvimos de novios con hermanas diferentes. Él, que era menor un año pero más alto, con la mayor, y yo con la menor. Aprendimos a beber y a fumar juntos.

Fueron tantas las aventuras que vivimos, las vacaciones las pasábamos en la casa de la familia Zelaya Medrano en Santa Lucía, lugar en donde hoy descansan sus restos junto a sus padres Roberto y Martha. Durante los últimos años de secundaria en el colegio nos llevaban a retiros espirituales a la aldea de Suyapa. Ahí el padre Nery nos enseñó a cantar esta canción que quiero compartir con ustedes pues le gustaba mucho a Iván. Todos los que te conocimos, te recordaremos. Mi Barca: “Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar…”. ¡Hasta siempre, Iván!