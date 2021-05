Cartas al editor

Ayer se celebró el Día del Periodista, y en hora buena por ellos ya empezaron a vacunarlos pues son quienes nos mantienen informados de los sucesos que trascienden. Un periodista es aquel que tiene que ser objetivo, apegado a la verdad, responsable, ya que en un país como el nuestro, necesitamos que prevalezca la verdad, aunque los hechos no concuerden con lo que una vez se prometió.

Un periodista tiene la obligación de ser el heraldo de las masas, pues debe de haber privilegios para mostrar la verdad, pero se ha tergiversado en nuestros medios, el concepto y los privilegios de quienes sí abarcan con toda la palabra ser llamados periodistas, se pierde pues el sentido cuando escuchamos personas de medios de comunicación con opiniones sesgadas, cuando llaman así a personas que no tienen un título, y más allá de eso, tampoco saben ejercer tan noble profesión, pues ahora una cara bonita, un cuerpo operado y un micrófono en la mano te acredita un título que no te has ganado.

Este gremio que ha sufrido varios atropellos solo por ejercer como debe de ser, que le han puesto una mordaza, porque decir la verdad se ha vuelto un delito, pero con el pasar del tiempo la historia dará la gloria o los condenará, pues son ellos quienes vierten una opinión que debería estar confabulada con los intereses del pueblo. El rol que ustedes ejercen para nuestra sociedad es fundamental, ustedes no pueden darse el lujo de ocultar la verdad, y de no denunciar las situaciones graves por las que estamos atravesando, pues para muchos, son ustedes quienes tienen un criterio interesado en que la información, o mejor dicho el poder de la información, contribuye al cambio de nuestra realidad.

Vayan siempre con el estandarte de la verdad y la justicia, pues sus opiniones, sus criterios, pueden salvar vidas; mantengan sus raíces, naveguen todos hacia el mismo norte, pues muchos de ustedes han caído con honor, cuiden sus vidas, claro, pero no se dejen intimidar, y siempre esperamos que sean ustedes que nos cuenten la verdad.