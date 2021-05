Cartas al editor

Está comprobado que quien habla otra lengua tiene una panorámica más amplia del mundo, porque se sumerge en una nueva cultura y, por ende, entiende de mejor manera a esa sociedad. El mundo de los idiomas es infinito, al igual que el de las culturas, y las modalidades para enseñar una lengua han ido variando, y con el tiempo también se deben volver más atractivas. Según Jesús Arzamendi, “el dominio gramatical no corresponde al uso real”. Esto quiere decir que un discente que está aprendiendo una lengua extranjera puede manejar muy bien la gramática y conocer muchas palabras de ese idioma, pero al momento de comunicarse puede tener muchas dificultades, así que algunos métodos que parecen muy sencillos pueden ser muy significativos, por ejemplo, que un estudiante hondureño esté dos semanas tomando fotos de paisajes en Brasil, y luego realice una pequeña descripción del lugar puede ayudar bastante, ya que está de forma el inconsciente va adquiriendo parte de esa cultura, y esto conlleva a que entienda mejor el contexto.

Otra variante importante acerca de dominar una segunda lengua es precisamente conocer esa cultura, los estereotipos, ya que se puede hacer un juicio errado por hacer uso de algunos de estos mismos. En Honduras se cree, por ejemplo, que los mexicanos son muy prepotentes solo por comentarios que se hacen en partidos de fútbol, pero muchas veces hay más hábitos en común fuera de la cultura que dentro de la misma, porque mi abuelo no escuchaba la misma música que yo, no tenía las ideas que yo comparto en este momento con muchos de los ciudadanos colombianos, y más cerca aún, centroamericanos, por lo que estamos viviendo. La cultura es un sistema de prácticas comunes, de maneras de expresión, son las raíces que se engruesan a base de una buena comunicación. Cuando se pretende enseñar una segunda lengua, no es necesario que aprendas esa lengua para comunicarte mejor con los alumnos, es más por una cuestión de sobrevivencia, en el caso que vivas en ese país.