Cartas al editor

Hace un año era inimaginable pensar en una vida completamente remota, desde hacer las compras básicas del supermercado hasta tener que trabajar desde nuestros hogares. Si vamos unos 10 o 20 años atrás, mucho menos podíamos pensar en poder seguir trabajando desde nuestras casas. Llegó la pandemia y el covid-19 nos impuso un estilo de vida que nunca pensamos, este fue el tener que estar aislados con el hashtag de #quedateencasa; era la mejor forma de cuidarnos y cuidar a los demás.

También con una incertidumbre muy alta que nos puso a evaluar diferentes aspectos del día a día. Uno muy importante fue el de poder darle continuidad a los negocios a pesar de que muchos establecimientos no se podían abrir por los riesgos sanitarios que esto implicaba.

En este punto es donde las Tecnologías de la Información jugaron un papel fundamental y las herramientas de telellamadas tomaron relevancia e hicieron la diferencia para poder seguir trabajando desde casa.

Esta situación impuso diferentes retos a las compañías que no habían iniciado un proceso de digitalización. También aceleró la adopción tecnológica a las que ya habían iniciado el recorrido.

El covid-19 nos demostró que hacer uso de herramientas tecnológicas para modelar procesos de negocios no era moda, sino que evidenció una necesidad latente para poder seguir operando en medio de situaciones adversas. En este punto hay algo muy interesante y es ver cómo la tecnología nos ha forzado, me atrevo a decir, a toda la humanidad a hacer un cambio en nuestra forma de pensar y percibir el mundo. Esto nos ayudó a entender el potencial del software en esta era y cómo muchas compañías pudieron seguir operando, cómo se pudieron conservar muchos empleos e incluso cómo nacieron nuevos negocios en medio de una situación atípica que seguramente no va a ser única, que tendremos que superar. ¿Y a usted cómo le ha cambiado la vida la Tecnología?