Cartas al editor

La Iglesia Católica tiene un nuevo santo. Se trata del doctor José Gregorio Hernández, más conocido como “el médico de los pobres”, quien fue beatificado en Caracas, Venezuela, el 30 de abril del 2021.

En ese sentido, el papa Francisco manifestó que la beatificación es una invitación “a la conversión hacia una mayor solidaridad, para producir entre todos la respuesta del bien común tan necesitada para que el país reviva después de la pandemia, con espíritu de reconciliación”.

Conocí de José Gregorio Hernández en 2017, por el facilitador de metafísica Tommy Lagos.

Para esa fecha presenté un problema de salud, una lesión precancerosa en mi cuerpo, no era grave porque no estaba avanzada, gracias a un chequeo oportuno; tenía que someterme a una cirugía menor, un mes antes pedí por mi mejora en la salud al Dr. José Gregorio Hernández, el día de mi cirugía, mi doctora me realizó un chequeo previo y el cambio en mi tejido afectado había sido evidente. La doctora me preguntó “a cuántos santos le había rezado”, a lo que yo respondí: “a José Gregorio Hernández”. Aunque mi cirugía siempre fue practicada por criterio de la doctora, sin embargo, ambas fuimos testigos del hecho.

Según el Vaticano, la niña Yaxury Solórzano Ortega recibió “un presunto milagro obrado por la intercesión” de Hernández, un reconocimiento que colocó al Dr. Hernández a un paso de la santidad.

El milagro que se le atribuye habría ocurrido en marzo de 2017, cuando la niña tenía 10 años y recibió un disparo en un intento de atraco en el estado de Guárico, Venezuela. El pronóstico médico fue que difícilmente sobreviviría y que si lo hacía, perdería facultades.

Tras ser operada, Yaxury logró caminar, ver y hablar.

José Gregorio Hernández nació en 1864 en Isnotú, estado de Trujillo, Venezuela.

Fue científico, filántropo, docente y devoto católico al que los fieles consideran capaz de curar enfermedades.

Hernández murió en junio de 1919 al ser atropellado por un carro en Caracas.