Cartas al editor

Nuestro país hermano de El Salvador se encuentra en el ojo del huracán por una situación que tiene preocupados a muchos salvadoreños, pero que otra parte de ellos mira con buenos ojos. Y es que lo que ha hecho Bukele es adueñarse de todos los poderes del Estado, y hasta lo han llegado a comparar con nuestro presidente de acá de Honduras de hacer la misma cosa, ¿pero se puede acusar de dictador a Nayib y compararlo con JOH?

Definitivamente son dos escenarios distintos, y según los varios medios internacionales lo que hizo va en contra de la Constitución de su país, y Estados Unidos ya dijo que va a presionar para que hayan sanciones para el actual gobierno de ese país, sin embargo, cuando un presidente llega con ideas nuevas y no quiere más de lo mismo, aquellos que han tenido el poder durante años, y que poco o nada han hecho por su país, van a rechazar los verdaderos cambios.

Como en todas partes del mundo, siempre habrá gente que no esté de acuerdo con el actual mandatario y, por ende, con su gobierno, y están exagerando a su conveniencia esta medida quizá ilegal, pero necesaria, claro, depende desde qué óptica se vea. En Honduras se violó la Constitución y los entes internacionales apoyaron al gobierno, y en ocho años que ya van casi del primer gobierno que se ha reelegido en la historia, los logros positivos para el país han sido escasos, pero se ha logrado ser el país más pobre de Centroamérica, también han conseguido que se retroceda en la educación, que el sistema de salud esté todavía peor de lo que estaba, y el BID y la ONU apoyan a este gobierno, mientras que en El Salvador están vacunando de manera masiva a su gente, están haciendo que la educación sí sea gratuita y llegue a todos, además de bajar las tasas de mortalidad, pero pocos entienden, o no les conviene tal vez, saber que no se puede cambiar treinta años de miseria con un gobierno que viene empezando, que destituyó magistrados, pero que al menos ahorita no habla de reelección, y que está limpiando la casa.