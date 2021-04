Cartas al editor

¿Qué y quién es usted?

Soy imagen fantástica de un ser sobrenatural todopoderoso, creador del mundo, también tengo la dirección del mismo.

¿De dónde viene?

Soy Dios, soy espíritu, no fui creado, soy omnipotente y eterno. El Creador y sustentador de todas las cosas, que rescata al mundo a través de mi Hijo, Jesucristo. “Muchos han caído en el vacío de la incertidumbre, se rinden y dejan de luchar por los demás y por ellos mismos, viven asustados y demasiado ocupados en darle explicación a las cosas externas, se han dado a la tarea de la negación sin entender que la negación de la negación es afirmación “profundo secreto” de la negación. Algunos se convierten en aficionados de la vida sin sentido. También sueños con la paz, rechazan el dolor, desprecian las buenas acciones, algunos se ocultan en la hipocresía, dicen amarme y solo pronuncian mi nombre para manipular los sentimientos de los demás y así quitarles lo que yo les he proveído. ¿En verdad hay quienes le conocen sin llegar a una iglesia? Por supuesto lo espiritual no se desarrolla en los tempos, la alegría, la gratitud y la vida moral de los cristianos se desarrolla en el interior, los hombres de buen corazón que aman servir a los demás en mi nombre son los que podrán ver mis maravillas. “Hay que recordar que para mí no hay nada imposible”, ¿cómo puede una persona consagrar su vida para servirle a usted? Todo empieza con la inspiración y la aspiración a la perfección de un alma sensible ante el dolor ajeno, que sean humildes. Que se preocupen por esta sociedad, construida sobre la opresión que sufren los humildes por parte de los poderosos, sobre el desprecio del pobre y el débil, sobre las intrigas de los malos administradores de los asuntos públicos, sobre la venalidad y la corrupción de la administración y las instituciones públicas. Hay que permanecer alerta, existe un control mental y todo tipo de procedimientos para engañar a la opinión pública y manipular las almas.