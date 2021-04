Cartas al editor

Al momento de presentarnos ante los demás, nuestra forma de expresarnos y hablar correctamente hace o no posible que se lleven de nosotros una buena impresión, pues dicho aspecto dice mucho de nosotros. Hablar con prosodia adecuada, con buena entonación, y tener un acervo léxico amplio hace que nuestro discurso sea muy elocuente, y que cada uno de nuestros actos de comunicación sea mucho más afectivo, porque al momento de expresar nuestras emociones se valora más cómo lo decimos que lo que decimos; las distintas situaciones a las que nos enfrentamos de forma cotidiana hacen que nuestro canal y códigos para comunicarnos sean diferentes.

Otro aspecto importante que quiero destacar es que como los actos del habla no serán siempre en las mismas situaciones, es importante adecuarse a cada una de ellas, por ejemplo, un profesor de literatura no puede hablarles solo en su jerga a sus estudiantes, porque al querer demostrar este que maneja muy bien el tema lo que está haciendo es que sus alumnos poco o nada entiendan lo que está tratando de comunicarles, así también pasa con los profesionales del derecho, frente a sus defendidos tienen que usar un lenguaje muy claro para que entiendan que está sucediendo con su proceso, los médicos frente a sus pacientes y cuando hablan entre ellos, usan mucha jerga, sin embargo, esto lo hacen con el objetivo de que sus pacientes o los familiares no sepan que tienen alguna enfermedad mortal, o sufrieron una lesión grave.

Los grandes oradores manejan muy bien la elocuencia, que sirve de mucho para lograr comunicar lo que queremos expresar, muchas ideas que están en nuestra cabeza son excelentes, pero al momento de plasmarlas en papel o decirlas, suelen perder el encanto. En una entrevista laboral, si nos sabemos expresar podemos sobrepasar muchas barreras, por ejemplo, no dar a conocer que estamos nerviosos porque hablamos con moderación y pausas, y también podemos demostrar que tenemos facilidad de expresión. Sin duda alguna, el lenguaje juega un papel clave en nuestra vida.