Cartas al editor

Actualmente muchas cosas están sucediendo en nuestra nación, desde la llegada de la pandemia, el paso de dos huracanes, cadena perpetua para grandes políticos juzgados en EE UU, elecciones fraudulentas, el alza de la canasta básica y el ajuste al nuevo salario mínimo, pero dentro de todo eso, todavía hay algo más que se necesita para que dentro de lo que cabe, retornemos a la nueva normalidad, es saber cuándo estará vacunada el cien por ciento de la población, pues el gobierno habla de acuerdos pero vacunas nada que llegan.

En el país son muchos sectores que están trabajando a medio vapor, eso debido a que apenas un pequeño porcentaje de la población tiene aplicada ya la vacuna, acaba de pasar la Semana Santa, y se espera la tercera ola de covid-19 en el país, los empresarios ya días vienen mencionando que están dispuestos a vacunar a sus empleados y gestionar la vacuna, pero al parecer el Gobierno no lo permite, y según lo que se habla por los pasillos, a este paso la vacuna puede llegar hasta finales del 2022, inicios del 2023, porque al parecer las gestiones que se hacen son demasiadas lentas, acá no se sabe cuándo volverán las clases presenciales, tema que es muy importante para el progreso de un país, pero que obviamente a las autoridades poco o nada les interesa, el sector informal también sigue siendo afectado, aunque en este país y gracias al mal manejo de la situación, la gente está cansada de un confinamiento casi absurdo, y muchas persona están muriendo por pánico, al saber que aunque ellos están en casa, los casos siguen en aumento y los hospitales están colapsados, ya que de los carísimos hospitales móviles, apenas uno está funcionando a medias de los siete que prometieron para marzo del año pasado, es lamentable toda esta situación, la pobreza sigue en aumento al igual que el desempleo, y el panorama del futuro es incierto. Pero la mayoría de los hondureños estamos acostumbrados a sobrevivir, y será una prueba más que tendremos que superar, porque desde que nacemos en un país como el nuestro, ya no sabemos que esperar, y nos vacuna la incertidumbre.