Cartas al editor

Dales una estructura sólida a tus proyectos.

Para que los planes de los nuevos proyectos de tu compañía, negocio u organización sean todo un éxito, debes asegurarte de tener una estructura sólida que pueda probarse y actualizarse según vaya siendo necesario.

Empieza por crear un esquema permanente.

Mientras más complejo sea el proyecto, más piezas deberán colocarse adecuadamente. Aparta algo de tiempo para asegurarte de que la estructura funciona bien.

En esta fase, tal vez te des cuenta de que algunos de los pasos de tu plan fueron más fáciles o difíciles de lograr. Tal vez tengas que alterar el plan, pero no hay problema si los nuevos pasos te llevan a tu destino.

Permitir espacio para el aprendizaje es crucial.

El proyecto nunca resultará perfecto en el primer intento, lo que es completamente normal. La iteración es extremadamente importante para conseguir el mejor sistema posible.

Cuando empecé a contratar trabajadores independientes para ayudarme a publicar mi blog, no estaba segura de qué era lo que necesitaba.

Pasé por tres procesos de contratación hasta que encontré a mi actual administradora de blog.

Me alegra haber tenido esta fase de experimentación porque, de no haberlo hecho, nunca habría encontrado a la persona indicada.

Una de las constantes de la vida es que las cosas siempre están cambiando y, para estar al día, los procesos y sistemas deben actualizarse con regularidad.

Las regulaciones, requerimientos y miembros del equipo cambian constantemente.

Además, para seguir dando el máximo, tenemos que innovar continuamente.

Tener una mente crítica y buscar maneras de mejorar son siempre prácticas saludables.

Invertir esfuerzo produce amplios rendimientos. Dedicar tiempo a preparar todo lo necesario por adelantado hará una gran diferencia en los rendimientos que obtengas de los proyectos que inicies.

Tu yo del futuro te lo agradecerá.