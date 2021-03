Cartas al editor

Comunicación es la transmisión de características del emisor al receptor y viceversa; y sociedad, conjunto de personas o pueblos que viven bajo normas comunes. Partiendo de esto, toda sociedad para tener un óptimo desarrollo debe de tener una adecuada comunicación, cada sociedad tiene su propia cultura, esto engloba valores, creencias, religión, y se caracteriza por niveles de socialización familiar, informal, formal, y aculturación, a lo que a su vez se desprende del uso de la lengua de cada una de las distintas sociedades.

Para poder dominar un pueblo se necesitan imponer esencialmente dos cosas, la lengua y la religión, he ahí la importancia que tiene una lengua en la sociedad, cuando la llegada de los españoles a América, lo que hicieron fue un sincretismo, es decir una mezcla entre la cultura de ellos y la de los nativos del nuevo continente para así facilitar su conquista, son varios los canales que se usan para comunicar, y hoy en día en el siglo XXI, la televisión y las redes sociales son los grandes protagonistas, por ejemplo, la televisión de un país puede enseñar solo la arista que quiere dar a conocer a nivel internacional, por eso podemos concebir distintas realidades de esos países según lo que muestre cada medio de comunicación.

La primera forma de socializar para empezar a tener esa relación con los seres de nuestra sociedad es a través de nuestra familia, con ellos nos comunicamos primero y de forma directa, luego cuando salimos a la calle es una comunicación informal, pero necesaria, después viene lo formal por medio de la educación, y es allí donde nuestra cultura debe de echar raíces, y finalmente y dependiendo el contacto que tengamos con culturas ajenas a la nuestra, viene la aculturación que es una forma distinta de comunicarnos, ya que adquirimos nuevos signos, y nuevas formas de comunicarnos que nos hacen usar nuevos códigos haciendo que nos olvidemos de aquellos que son inherentes a nosotros.

Finalmente, una sociedad que no sabe comunicarse poco logrará avanzar y lo que ocurre será lo mismo que cuando hacían la torre de Babel, no podrán seguir porque aunque hablen la misma lengua, no se saben comunicar.