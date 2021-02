Cartas al editor

Antes de entrar en materia quiero manifestar públicamente mi pésame ante el sensible fallecimiento de un gran periodista como lo fue Nelson Flores, quien deja un recuerdo inolvidable por su trayectoria y genuina vocación de comunicador social.

En vida fue pionero del periodismo de investigación en nuestro país y deja sin duda un ejemplo a seguir para las próximas generaciones. Según expresó su hermano al momento de su sepelio, Nelson tuvo la oportunidad de decirles “Los amo” en sus últimos momentos de vida, lo cual es una bendición para sus cercanos familiares haberle escuchado despedirse físicamente de ellos. Por su don de gente, Nelson será siempre recordado por sus amigos cercanos y por aquellos que le conocimos y lo tratamos como la gran persona que fue. QEPD.

En relación con el tema de hoy, miles de parejas se aman a distancia desde hace meses por la covid-19. Naturales de países diferentes estaban a miles de kilómetros cuando estalló el virus, el cierre de fronteras y la anulación de vuelos. Y así siguen, separados.

Este será el primer Día de San Valentín que se celebra en plena pandemia, pero gracias a Dios la tecnología le permite a la sociedad actual comunicarse sin importar la distancia y expresar sus muestras de amor y amistad.

El ser humano, como buen mamífero que es, tiene la necesidad de vivir “en manada”, ningún ser humano puede vivir en completo aislamiento y en definitiva que como raza esa es y será siempre la fortaleza nuestra: vivir en sociedad y aprender a convivir los unos con los otros para traer bienestar y seguridad al grupo o la manada.

La covid-19, por su lado, es una pandemia que nos ha distanciado a tal punto que estuvimos meses en confinamiento, pero a estas alturas no es bueno que se siga alarmando a la población, ya es tiempo que reconozcamos que esta pandemia es de carácter genético, es decir, que no todos vamos a morir de covid-19, eso hay que decirlo abiertamente, y recuerde que no solo el Día de San Valentín es una fecha para expresar o recibir muestras de cariño que en definitiva, según los expertos, mejoran nuestro sistema inmunológico.