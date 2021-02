Cartas al editor

Muchas veces he tenido el deseo de poder tener más de 24 horas al día. Aunque tener unas horas extras desafortunadamente no es posible, sí existen formas de sacarle el máximo provecho al tiempo que tenemos. Estas son algunas de las prácticas que me han ayudado a ser más productiva durante el tiempo que tengo, y espero que también te ayuden a ti.

Una gran fuente de distracciones es el dispositivo que siempre está contigo: tu teléfono.

Siempre que descargo una aplicación, aparece un mensaje emergente preguntándome si deseo permitir las notificaciones. Inmediatamente elijo que no.

Quita todas las notificaciones, dejando solo las cruciales.

La configuración de tus notificaciones dependerá de qué es lo más importante para ti.

En mi caso, ya no permito notificaciones para mensajes de texto, solo recibo alertas de mi calendario, alarmas y llamadas telefónicas.

Solo permite las notificaciones que debas recibir del trabajo y la familia y nada más.

Créeme, después tendrás tiempo para revisar tu Instagram, Facebook, o hasta tu email.

Invierte en dos monitores de computadora para tu escritorio, ya que esto cambiará tu vida.

Tener dos es especialmente útil para revisar documentos o informes que deben compararse lado a lado y te dará más espacio para trabajar. Además, puedes girar una de las pantallas y compartirla con las demás personas. Tendrás la opción de duplicar tu pantalla, así que podrás trabajar en un monitor mientras tu compañera o compañero mira el otro.

Encárgate de todos los elementos entrantes el día en que los recibas.

Al final del día, no debe haber nada en el escritorio de tu computadora ni en tu papelera de reciclaje, y deberás haber respondido, eliminado o archivado todos los emails.

Mantener todo en un nivel constante de organización evitará que se extravíen archivos o emails. Así podrás concentrarte en lo más importante.