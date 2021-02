Cartas al editor

Una frase de Teresa de Calcuta que hace poco leí me hizo reflexionar sobre lo que ahora mismo les pienso narrar y decía así: “enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo; enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño; enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vida, en cada vuelo, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado”.

Ya son sesenta y dos años desde que recorro los caminos de la vida, y ayer mi hija menor que es apenas una adolescente me dijo que los tiempos han cambiado y que a mí me criaron en una época que no existe ya, y pues es la verdad tiene toda la razón.

A sus diecisiete años he tratado siempre de enseñarle valores, esos que tanto se están ahogando en esta nueva época, yo soy su padre y me tiene que respetar, pero aunque sea mi hija y menor que yo, también debo respetarla y saber darle un consejo. De mí espero que haya aprendido sobre la honradez, la puntualidad, la lealtad para aquellos que llamamos amigos, el ser agradecidos con quien nos ha tendido la mano, y a valorar cada momento de la vida, por amargo que este sea, pues cuando no ganamos, aprendemos.

Ese día discutimos mucho, pues se molestó conmigo porque no le di dinero para salir con sus amigas, estaba triste y enojada, porque de todas sus amiguitas solo ella no asistiría a esa salida, le dije que lo sentía, pero que en casa había unas deudas que cubrir y que no podía.

Consiguió el dinero y se fue sin mi permiso, y en una nota que dejó en su cuarto decía: “yo no pedí nacer, aprendé a ser más responsable conmigo”. Pero yo nunca le conté cuántas veces me desveló cuando era una bebé, cuando dejé de comprarme ese par de tenis porque ella no tenía leche o pañales, las miles de veces que la abracé para calmar su llanto, pues yo deseaba mucho ser padre, y los hijos son una bendición, ese día asaltaron el restaurante, y ella entendió que papá solo trata de cuidarla (cuento).