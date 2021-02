Cartas al editor

Mi abuela no solo era una mujer sabia, también hacía unas rosquillas en miel y un flan de caramelo que eran de muerte lenta.

Y fue muy devota de la Virgen de Suyapa, a quien siempre le daba alabanzas. Ella de pequeño me dio enseñanzas religiosas y me decía que yo era alguien especial por haber nacido el día de la Virgen de Guadalupe (Dic-12). Mis padres, ya fallecidos, se aseguraron que yo me educara en una escuela y un colegio católico cuya formación me ha permitido tener siempre fe, que no es más que caminar por la vida con la seguridad, la confianza y la convicción personal en la existencia de un ser superior.

Este miércoles 3 de febrero, fecha que celebramos en Honduras un día festivo nacional, en honor a la Virgen de Suyapa, es oportuno compartir con los que tienen la gentileza de leernos semanalmente su oración para que nos encomendemos a ella y nos brinde su protección de forma permanente en tiempos de pandemia y que nos ilumine en este año electoral para que tengamos dos procesos democráticos claros y transparentes en el que renovemos autoridades para que se vayan los mismos corruptos y corruptores, tanto dentro como fuera del gobierno que le han hecho ya demasiado daño a este país de gente noble y laboriosa. Y demos paso a un cambio en el país con gente nueva que nos traiga justicia y paz.

“Virgen de Suyapa, madre de mi corazón, únete siempre a mi espalda como al niño que te halló. Guíame por el camino, abrígame con tu amor, condúceme al paraíso donde no se oculta el Sol. Cuando me venza el cansancio o me atenace la angustia, cuando la muerte, a su paso, haga despertar mis dudas, Virgencita de Suyapa, ven a mi espalda en ayuda, sostenme con tu mirada y mis lágrimas enjuga. Reina de los hondureños, con tus pequeñas manitas rezas por el bien del pueblo que en tu protección confía. Virgencita de Suyapa, morena de raza indígena, ¡cúbreme de paz el alma hasta el final de mis días!”. Amén.