Cartas al editor

Mi madre Cecilia Cruz (Chila), una mujer directa para decir las cosas, con mucha frecuencia nos orientaba utilizando como su “arma” poderosa los dichos populares. Cuando algo hacíamos mal de inmediato fruncía el ceño y con un gesto de muy pocos amigos nos salía con frases como “vas de mal en peor”, “te saliste del fuego para caer en el brasero”, “te salió peor la medicina que la enfermedad”, “vos sí que sos de arrear con vara”, aunque este último nunca se lo entendí. En nuestro país, Honduras, nos hemos acostumbrado a que las cosas se hagan al revés, muchas de ellas por obra y gracia de los políticos, acostumbrados al famoso tilín tilán. El resultado es que en lugar de solucionar un problema lo empeoramos, de allí la frase “vamos de mal en peor”.

“Para muestra un botón”, si con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) creímos haber visto lo peor, nos equivocamos, hay cosas que sobrepasan esa barrera y eso lo confirma uno cuando, personalmente, realiza trámites de los que nunca obtiene respuestas. En las instituciones del Estado es muy común ver ese tipo de actuaciones, ya que solo se conforman con recibir la queja o denuncia, hasta de mala gana, el expediente lo engavetan con una “llave” que nunca vuelven a encontrar. Lo increíble, en esta ocasión, es que sea una empresa privada, con más de 40 años de experiencia en casi media docena de países, la que sobrepase los límites de la mediocridad.

Hace ya más de dos meses me presenté en la oficina de la EEH a solicitar, en debida forma y cumpliendo todos los requisitos, la conexión de la red de distribución de energía eléctrica para mi vivienda. Dicha solicitud quedó registrada bajo el No. de gestión 8951597 y hasta el sol de hoy han brillado, pero por su ausencia, pese a que la ley les da 15 días para hacer la conexión tal y como lo ratifican ellos en su página de internet. Las excusas y amenazas las tienen en la punta de la lengua. De qué se queja -me dijeron-, hay gente que tiene un año y aún no se le instala. No se dan cuenta que el mal de muchos es consuelo de tontos. La última amenaza ante mi reclamo fue “si usted se conecta lo multamos”, y esto último si son capaces de hacerlo, sin duda.