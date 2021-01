Cartas al editor

Desde pequeños crecimos en una de las casas más grandes de todo el sector mis hermanos y yo. Y así como era de grande la casa, así de numerosos eran mis hermanos. Nuestra casa no tenía habitaciones para todos, nuestra privacidad se valía de una cortina que mamá y papá cerraban cuando ellos querían que no nos diéramos cuenta de algo que no debíamos de enterarnos.

Por ejemplo, cuando mamá le reclamaba a papá porque la comida que llevaba no ajustaba, él simplemente cerraba la cortina, ponía música y los reclamos de mamá se nos olvidaban, y así pasaba cuando mamá se quejaba por los altos costos del recibo de la energía.

Papá era muy obcecado, y no permitía que nadie hablara mal del Estado, porqué él trabajaba con ellos. Cuando papá se veía con otras mujeres a escondidas y mamá se daba cuenta —no sé cómo, pero de todo se enteraba— llegaba la vecina a hablar de lo perdido que estaba el mundo, y que había que arrepentirse porque el fin del mundo estaba cerca, y así la cortina en casa se cerraba para no hablar más de ese tema. De mis ocho hermanos fui el único que consiguió una beca para lograr estudiar, actualmente me dicen que soy un gran economista, y mis ojos no tienen más una venda.

Todo lo que papá nos ocultó durante nuestra infancia, ahora lo entiendo perfectamente, y lo que no logro entender es cómo mi padre fue capaz de engañarnos con algo tan simple como cerrar una cortina.

Mis hermanos unos se fueron del país, los otros sobreviven con la economía informal, y yo a pesar que soy un gran profesional como dicen muchos por ahí, tampoco tengo un empleo estable, pero mis ojos ahora ven con claridad todo lo que pasa y pasaba en casa, y estoy haciendo un esfuerzo para que mis hijos, al igual que yo, tengan la oportunidad de aspirar a la luz; pues es la única manera de evitar que las cosas que hace mi padre con mamá, porque todavía suceden, se sigan repitiendo. Somos un país del tercer mundo porque hay pocas oportunidades para educarse. Estudié y cambié (cuento).