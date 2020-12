Cartas al editor

Los hondureños debemos seguir el ejemplo que nos dio los Estados Unidos el pasado 3 de noviembre cuando aún siendo uno de los países más afectados por el covid-19 acudieron a las urnas a cumplir su deber como ciudadanos a votar y sus autoridades electorales nunca recularon para echar atrás el proceso y se cumplió a cabalidad. En el mismo eligieron un nuevo presidente y despiden a uno que no es muy querido por la mayoría de

sus compatriotas.

Da la impresión que en nuestro país hay una “mano peluda” que está “preparando el ambiente”, atemorizando a la gente con la complicidad de los medios de comunicación y algunos médicos, para que el otro año se justifique la suspensión del proceso electoral interno para el cual ya estamos convocados.

Dicen que hay X o Y cantidad de muertos diarios por la pandemia, pero es curioso que no vemos sus sepelios, tampoco a los familiares de estos.

Si hay 20 personas fallecidas, ¿acaso no sería notorio en las calles por los carros fúnebres?

Los periodistas que han perdido credibilidad no muestran esto y les tiran “línea” para que digan lo que las autoridades (que tienen interés en continuar en el poder)

les ordenan.

La pandemia existe, eso es un hecho, como también lo es que no todas las personas según su tipo de sangre son vulnerables, de no ser así yo no estaría escribiendo este artículo y usted no lo estaría leyendo.

El sentido común nos dice que hay que acatar las medidas, pero también que hay un interés oculto para mentir, así como un manoseo al proceso de la nueva identidad con el objetivo de que no tengamos elecciones internas ni generales en el 2021.

Muchos son los países como Taiwán que enfrentan el covid-19 sin cerrar escuelas ni suspender toda la actividad debido a la pandemia.

Hay un interés claro de boicotear las elecciones. Usted no baje la guardia y no vea noticieros que sobresaturan y alarman a la población.

Recuerde este 24 de diciembre que si Dios está en su vida siempre habrá Navidad.