Cartas al editor

Unirte a un grupo de pares o colegas puede ser tu mejor opción cuando sientes que los desafíos son demasiado para ti.

Contar con el apoyo de otras personas que tienen proyectos similares a los tuyos te proporcionará un foro para expresarte y escuchar sugerencias para tus circunstancias personales.

Descubrir que hay otros con desafíos similares puede hacerte sentir que te quitas un peso de encima.

Es muy fácil sumergirse en los problemas actuales y en nuestras propias perspectivas.

Tener pares es como tener un espejo enfrente de nosotros que nos muestra en dónde estamos, y muchas veces lo que descubrimos es que estamos haciendo las cosas bien.

Cuando las cosas no van bien, los demás en tu grupo de apoyo pueden ayudarte.

El otro día tenía un proyecto que debía completar que parecía imposible, además de estar lidiando con problemas en el equipo.

Me sentía mal, y lo primero que pensé fue en contactar a un miembro de mi grupo de colegas. Ella me escuchó y me ayudó en ese momento.Esa llamada fue valiosísima.

Yo estoy en dos grupos de pares: uno de CEO y otro de empresarias locales.

Ambos han resultado ser excelentes fuentes de información para mi contexto actual específico.

En mi grupo de CEO, conversamos sobre problemas relacionados con nuestros roles actuales.

En mi grupo local, hablamos sobre asuntos relacionados con negocios y sobre información contextual local.

Cada ubicación geográfica es diferente, y las cosas que funcionan en un lugar tal vez no funcionen en otro.

Obtener este tipo de información puede hacer una gran diferencia cuando nos enfrentamos a problemas nuevos en nuestra compañía.

Además, como profesional, crecerás más al compartir tu trayecto con otros.

Pero el beneficio más importante es que habrá más personas contigo, y el trayecto será más placentero e interesante.