En un pequeño y olvidado pueblo, con hermosas playas y muchas hectáreas de palma, nacían niños como frutos para hacer aceite, y habían tantos jóvenes al igual que cocoteros, los adultos eran pocos, y aunque su experiencia era muy rica en cuestiones de la vida, su conocimiento era poco.

Así dentro de ese contexto creció David, acostumbrado a levantarse tarde pero sin poder agarrar una piocha o un machete porque sus manos se maltrataban, y con toda la razón, no estaba acostumbrado, era un joven de casa, un muchacho que estudiar poco quería y trabajar no le gustaba, y es que en esta época que nos tocó vivir, muchos tienen varios privilegios que desafortunadamente solo les sirve para volverlos malos viejos, y es que una vez escuché un dicho por ahí, mal joven, mal viejo, pues el que nada se preocupa por hacer en su juventud le llegó la vejez y se quedó estancando sin lograr nada, ¿Acaso pues el joven que no busca cómo ganarse el pan y que se acostumbró a tener todo lo necesario, viejo podrá desenvolverse solo?

Será que estamos en el país de las maravillas y será la nueva juventud a quienes les toque heredar el paraíso terrenal, es verdad no tenemos condiciones aptas para desarrollarnos, a pesar de lo hermoso que es este lugar, es verdad que somos gobernados por malos viejos, pero David no piensa en su futuro, no tiene una proyección de su vida de aquí a unos cuantos años, no le gusta leer, solo habla de temas irrelevantes, y la vida se le pasa, sin tomar consciencia que él es el futuro cercano, y que si sigue así, seguiremos con más de lo mismo, todavía no le gustan los vicios, pero como la gran mayoría de los que ya son hombres, cuando consigan un trabajo que solo les dé para pasar, en sus días libres, y cuando ya tengan familia, se van a comprar sus cervezas porque no todo es trabajo, y pues porque obviamente en su cocina y a sus hijos no les falta nada, en esta vida el poco lucha con poco se conforma, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. (Cuento).