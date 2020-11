Cartas al editor

Se nace una vez en la vida, sabemos cuando nacemos, lo incierto para nosotros es que no conocemos la fecha de nuestra muerte, si será de día o por la noche, jóvenes o ancianos, y no menciono los niños porque ellos no piensan en la muerte, pero la realidad es que somos hijos de la muerte y en la vida es lo único seguro que tenemos, dicen que la vida nos cobra todas nuestras malas acciones, pero también nos recompensa por las buenas. Yo crecí viendo las buenas obras de mi padre, solamente hasta mis catorce años de mi vida, pues a esa edad fui testigo de cómo un deudor le quitó la vida a sangre fría.

Mi padre siempre fue bueno, a esa edad yo era impotente y el asesino un pérfido, apenas dos días después del asesinato tuve la mala suerte y lo encontré por la calle, y él creyendo que yo no había visto nada, me saludó y hasta me dijo que sentía pesar por lo trágico del aquel suceso.

El tiempo corrió como el agua del río cuando viene la creciente y en el pueblo nadie volvió a mencionar a aquel hombre tan noble, yo ahora tengo sesenta y ocho años y recuerdo ese episodio como si hubiera sido apenas hace unas horas atrás, cuando yo tenía veinticinco años no se volvió a saber tampoco nada del asesino, solo saben que un día se fue sin maletas pero que ya después nunca regresó, eso por lo menos me permitía tener un poco de serenidad porque no tenía que verle la cara cada vez que pasaba por los billares, las cantinas o por los puteros de este recóndito lugar.

Por mi parte aprendí el arte de la fisiología humana, solo leyendo libros y practicando con algunos animalitos, eso me entretenía y así no pensaba tanto en aquel hecho que me marcó para siempre la existencia, pues desde mis veinticinco años, hasta el día de hoy, tengo un hábito, bajo todos los días al sótano, y le hago una herida dolorosa al asesino de mi padre, para que así como yo, nunca olvidemos su muerte, ese viejo ya tiene ochenta y seis años. (Cuento)