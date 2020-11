Cartas al editor

Cuando suceden eventos que llegan a la opinión pública se da todo tipo de explicaciones, algunas veces encontradas, y al final de una semana se informa que un grupo técnico dará las explicaciones finales que nunca llegan, porque después de poco tiempo la noticia relevante es otra. En 2019 se identificó una humareda en un cerro cercano a Pico Bonito, La Ceiba, se dijo que era producto de un incendio forestal y los más versados dijeron que era producto de vapor térmico, lo cual suena lógico por el nombre del cerro Los Hornitos, lo que indica que la situación de la quema es desde siglos antes. Nuestra curiosidad técnica nos hizo ir un poco más allá: observamos que coincidentemente había existido el día del incendio dos eventos telúricos que vistos independientemente se observan como normales, uno de ellos en la placa del Caribe, a poca profundidad, cerca de Islas de la Bahía, y el otro en la placa de Cocos en el Golfo de Fonseca, la pregunta que nos hicimos y que esperábamos resolver leyendo el informe que nunca llegó, pero seguramente la cantidad de viáticos sí fueron reportados, es que podría haber existido una compresión de la tierra tal que hizo se elevara el nivel de actividad térmica en Los Hornitos. Hasta ahora, no ha habido mayores incidentes en el país salvo el de la narración expresa y el de cientos de rajaduras en paredes de adobe de nuestras viviendas rurales, pero, ¿se tiene el protocolo ante una situación mayor?. La UNAH, como observatorio de este tipo de fenómenos y Cenaos de Copeco-Sinager que recoge en su nueva estructura este tipo de análisis técnico, debió responder, pero no conocemos los resultados de los estudios, ni han propuesto un evento público para socializarlos. Una situación más grave ante tanto cambio que está sucediendo en la geografía a nivel mundial puede llegar en cualquier momento, mientras tanto sigamos lo que recomendamos en el 2002: no corra, mantenga la calma, desaloje la vivienda a campo abierto si no es segura. Le invito a ampliar su conocimiento sobre los sismos y volcanes en Honduras.