Cartas al editor

De niño a mi padre escuché, y con él lo soñé, algún día médico seré, a mis maestros agradeceré, siempre honrado, a mis pacientes entregado, satisfecho tan solo por servir, a nadie herir, a las ancianitas sus dolores disminuir, y a los niños al menos hacer sonreír, largas noches de estudio compartidas, largas y hermosas jornadas salvando vidas, y la satisfacción de haber hecho lo mejor, mitigando tanto dolor.

Dios nos bendijo y en sueños nos lo dijo, a tus semejantes servirás y nunca de él te aprovecharás, a su lado estarás y en sus dolencias le acompañarás; pero nunca nos preparó para lo que este 2020 sucedió, el inmenso dolor que sentimos por tantos amigos y colegas que perdimos, gente noble y buena que ya no estará con su familia en la cena, pues con una sonrisa su vida entregaron a los que les necesitaron, y con Dios se fueron, dejando tristes a quienes les conocieron, nunca de su destino se quejaron y a todos nos enseñaron que no se necesita por Hipócrates jurar para como Jesucristo hasta su vida entregar, pues eso es a grado máximo al prójimo servir aunque la familia tenga que sufrir.

No hay palabras que llenen su partida, no hay homenajes que les devuelvan la vida, no hay héroes volando, tan solo esposas, hijos y padres llorando, tan solo recuerdos imborrables de vivencias invaluables, muchos de ellos a sus batallas mal protegidos fueron y los del gobierno nunca lo reconocieron, el dinero lo malgastaron y ante la vida sus caprichos impusieron; por eso, hoy en su memoria démosles la gloria, y las mentiras no callemos aunque a muchos enojemos, pues defender la vida es nuestra prioridad sin importar nuestra edad.

Con la vida agradecidos siempre estuvimos por lo que de ella recibimos, una simple huella dejamos en los amigos con quienes trabajamos, una sonrisa agradecida del paciente al que se le mejoró la vida, es nuestra mejor retribución que nos llega al corazón. Médicos orgullosos por siempre de poder servir a nuestra gente, simplemente eso seremos y por ello a Dios le agradecemos aunque a veces sus designios no entendemos.

En memoria de todos nuestros amigos y colegas.