Cartas al editor

Las aplicaciones digitales de chat son muy útiles para enviar mensajes rápidos. Los servicios específicos pueden variar según la región y preferencias. Algunos ejemplos son: Google Hangouts, WhatsApp y Facebook Messenger.

Ventajas

Conveniente: puedes enviar un mensaje con rapidez a cualquier contacto que tenga la misma

aplicación.

Casual: no necesitas prepararte por anticipado y los mensajes pueden ser de cualquier tamaño. El protocolo para enviar mensajes es muy flexible, aunque siempre se debe mantener cierto decoro.

Menos intrusivo: un chat es menos intrusivo que una llamada telefónica, pero requiere de una respuesta más inmediata que un email. Puede ser un buen medio intermedio.

Desventajas

Difícil de recuperar: puede ser difícil consultar los mensajes pasados ya que, en muchos de los casos, no hay un método formal para organizar o etiquetar

la información.

El mensaje puede perderse: dependiendo de la aplicación y de la persona, el mensaje puede perderse debido a la enorme cantidad de mensajes que se reciben a diario.

No es universal: no he encontrado una aplicación que utilicen todos los que conozco. La más cercana a esto ha sido WhatsApp, por lo que puede haber un retraso en la comunicación.

Demasiado simple: a veces consume demasiado tiempo y puede ser difícil dar una explicación más larga y compleja.

Los mejores usos

Mensajes breves, casuales e informativos. Por ejemplo: “Te regreso la llamada después de mi reunión”.

Recordatorios amables: el chat puede ser personal pero menos intrusivo cuando necesito obtener una respuesta. Un ejemplo a un proveedor: “Hola, Andrea. ¿Cómo te encuentras? Avísame cuándo llegarán los muebles a

nuestro almacén”.

Interacción rápida que requiere una respuesta: es fácil contactarse mediante estas aplicaciones si necesitas una respuesta rápida vía chat. Usualmente las personas responden

rápidamente.

El chat es una gran herramienta para trabajar cuando nos apoyamos en sus fortalezas.