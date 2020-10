Cartas al editor

A los doce años, un amor puro, sincero, genuino e inocente fue interrumpido abruptamente porque una familia se marchaba en busca de mejores oportunidades a la ciudad, entre él y ella solo quedaban los recuerdos de aquellas escapadas furtivas, los claveles que adornaban aquella tranzada cabellera, y una promesa, no olvidar que ambos el día de su cumpleaños, porque habían nacido en la misma fecha, se recordarían buscando la misma estrella en aquel cielo que juntos miraban años atrás cuando aún eran más niños, la ciudad y el campo no se parecen en nada, y aunque él se encontraba en una ciudad que por las noches estaba llena de destellos, en el cielo no miraba otra cosa que oscuras golondrinas, las estrellas para él, desde el día de la separación no volvieron a brillar como cuando las veía junto a ella, ella se quedó haciendo lo mismo de siempre, pasaba pendiente de las ovejas, le daba de comer a los caballos, y así pasaron quince largos años, en donde solamente en los primeros cinco, ella respondió sus cartas, él se volvió un reconocido abogado, y ella la dueña de la hacienda más próspera de la región, en su última carta le decía: han pasado ya varios años, acá las cosas marchan muy bien te deseo lo mejor, él, al insistir durante doce veces más y sin obtener respuesta alguna, dejó de escribirle, más nunca la olvidó, las noticias a la ciudad llegaban un poco atrasadas, pero llegaban, y al enterarse que ella se había casado ya, decidió pronto volver al campo que lo vio nacer, aquel que le regaló pero que también le arrebató su dulce amor, solo quería cerciorarse que todo marchaba como un reloj de agujas, y en verdad, la hacienda de su aún amada era la mejor de toda la región, y ella la más bella, pero al reencontrarse luego de mucho tiempo, sus miradas se buscaron, y un mechón de pelo ocultaba, un ojo de berenjena que gritaba, te fuiste, y desde ese amargo día, las golondrinas oscuras volverán, su esposo era un déspota; pero el hijo de ella, llevaba el mismo nombre del ahora gran abogado (cuento).