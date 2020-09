Cartas al editor

Debido al confinamiento social las empresas, instituciones y organizaciones han buscado la forma de mantener activas sus redes y procesos de trabajo, reorientando las actividades presenciales por actividades en entornos virtuales, haciendo uso de las bondades tecnológicas y plataformas que permiten con el buen manejo, poder realizar el trabajo desde un lugar diferente al de una empresa. Para desarrollar el teletrabajo se deben considerar varios elementos y factores ergonómicos que permitan la ejecución óptima de la carga laboral asignada, los cuales están regulados y sugeridos por la Organización Internacional del Trabajo y la Asociación Internacional de Ergonomía y son los siguientes: disponibilidad de espacio y condiciones adecuadas en el domicilio del teletrabajador, disponibilidad de herramientas tecnológicas (conexión a internet de alta velocidad, computadoras con altas especificaciones técnicas, aparatos y dispositivos inteligentes etc.), mobiliario de oficina (sillas, escritorios, muebles para computadoras), diseñados considerando conceptos antropométricos, por último y no menos importante, factores como: la iluminación, niveles de ruido, ventilación y carga térmica tienen especial interés y atención. Todos estos factores tienen un grado considerable de incidencia en la motivación, seguridad y eficiencia en el teletrabajador y por consiguiente se ve reflejado en las actividades o funciones que este realiza. Si se consideran todos estos elementos y factores ergonómicos, los beneficios en el teletrabajo son evidentes y se mencionan los siguientes: para las empresas; el acceso a una fuerza de trabajo más amplia y competitiva, menores costos de producción, reducción del impacto ambiental, mayor control de la carga laboral asignada porque es con base en objetivos y resultados, reducción del absentismo laboral, entre otras. Para los teletrabajadores; mayor equilibrio entre la vida familiar y laboral, reducción de costos por traslado, optimización del tiempo por desplazamientos cortos, aprendizaje y afianzamiento respecto a las tecnologías de información y comunicación, etc.