Cartas al editor

Entonces esa noche logré dormir hasta tarde, para ser exacto, hasta altas horas de la madrugada, fue allí donde la miré por primera vez, ella posaba esbelta entre las flores colgantes de aquel ilustre jardín, adornado solamente por la luz de un cielo estrellado, recuerdo que también brillaban sus ojos, ojos que después, cuando logré tenerla frente a mí, descubrí que eran de miel, y su mirada profunda como el mar, yo pasé a su lado con disimulo, y ella como si mis ojos fueran dos imanes, tampoco logró despojarse de aquella mirada impávida, y después de un corto suspiro, el despertador quebró con su perturbador sonido aquel mágico sueño en que me envolvió la noche, me fui a trabajar, y todo el día estuve rasgando los minutos para darle nuevamente la bienvenida a la noche, yo era muy liviano de sueño, pero esa noche apenas mis párpados sucumbieron por el soplo de Morfeo, volví a ese lugar al que sentía tan familiar, pero en el que nunca había estado, y lo primero que hice fue ir a buscar una rosa de las miles que habían en aquel jardín, ella ya me había regalado su sonrisa y yo tenía que llevar un presente, los pétalos de esa rosa eran semejantes al carmesí de sus labios, su piel canela era suave y tibia como el café que solía prepararme mi abuela, su cuerpo, ¡ay! su cuerpo, eso no era un cuerpo, eso era un monumento, y ella, sin duda alguna, era una diosa, una diosa, que me acarició por primera vez, la noche cuando los dos buscamos juntar nuestras verdades, y así comernos una pequeña porción de verdad absoluta, que saciaba nuestra sed de conocimiento, y justo después que nos despojamos de nuestros prejuicios y que ella se iba a despojar de su ropa, el sol con sus abrasadores rayos atravesó mi efímero sueño, y ese día también fue perpetuo, pero ese día al salir la noche, ella se cruzó por la misma calle que yo, me besó dulcemente, me agradeció por la rosa y me invitó esta vez a soñar despierto y a culminar nuestros tan ansiosos deseos. (Cuento).