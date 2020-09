Cartas al editor

En este pequeño espacio hoy escribo sobre tres temas interesantes. Primero: el lenguaje de los periodistas ahora que se ha convocado a la población a participar en elecciones internas, es importante que no se confunda las peras con las manzanas. Los hombres y mujeres que serán presentados en las planillas para cargos de elección popular en los niveles para la presidencia, diputados y alcaldes son aspirantes, nada más que eso, por lo que mientras no estén inscritos legalmente ante sus partidos políticos y el Consejo Nacional Electoral así deberán ser llamados. El título de precandidato se obtendrá hasta que estén inscritos, antes de ello, no les corresponde ser llamados precandidatos.

Segundo: sobre el feriado morazánico que se acostumbra otorgar en octubre y que quieren pasarlo a noviembre. El año pasado en este mismo espacio publiqué un artículo titulado “Feriado decembrino” en el que planteamos que octubre es un mal mes para dar un feriado casi inmediatamente del feriado de septiembre y el gasto que hacen los padres de familia para costear los uniformes para los desfiles, que los deja “golpeados” como para después salir a “veranear” en octubre, que es un mes de huracanes y de clima inestable. Entonces sería mejor en diciembre, de todas formas hay fechas en las que la gente no trabaja y se supone que hay aguinaldos y más tiempo para que las familias convivan, además, no necesariamente se tiene que ir a la playa, pero de cualquier forma el clima es mejor en diciembre que en octubre.

Tercero: los cohetes quemados políticos. Ya son muchos los hombres y mujeres que bregaron en política desde sus años mozos y que hoy han perdido el pelo y pintan canas pero no han perdido las mañas y a pesar de que han sido diputados, alcaldes o designados, u ocupado cargos de ministros en gobiernos malos, mantienen sus aspiraciones para seguir mamando de la teta pública. Estos hombres y mujeres deberían tener un poco más de sentido común y saber entender quiénes han dejado de ser opción política para convertirse en cohetes quemados, que llegó el momento de una nueva generación.