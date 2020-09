Cartas al editor

Cuando necesito encontrar una solución creativa para un problema específico y no sé cómo avanzar después de haber investigado, leído y hablado con otros, mi mejor opción es el descanso físico

y mental.

A veces el simplemente alejarte de tu entorno puede ayudarte a aclarar la mente. Por lo tanto, dejo de lado algo en lo que he estado trabajando y no pienso en ello por un par de días.

Esto me sucedió recientemente mientras estábamos en las etapas finales del diseño de la fachada de nuestro siguiente edificio de oficinas.

Nuestros arquitectos nos enviaron la versión final del edificio y, aunque todo estaba muy bien, no estaba satisfecha con el frente.

Nos estábamos quedando sin tiempo, así que hacer modificaciones era problemático.

Afortunadamente, hubo dos felices coincidencias: recibí los diseños el viernes, así que tuve el fin de semana para pensar, y además mi esposo y yo estábamos en Chicago ese fin de semana.

Mi mente quería examinar el problema y resolverlo, pero me obligué a pensar en otras cosas, lo que no me fue difícil gracias a la hermosa ciudad en la que nos

encontrábamos.

El domingo, mientras estábamos en Chicago, tomamos un tour arquitectónico en barco por la ciudad a mediodía. Cuando llegamos al final del tour, sabía que debíamos modificar el frente del edificio.

Se me ocurrió cómo hacerlo, cómo reunir al equipo y rediseñarlo, y dejé de sentirme

estancada.

En cuanto volví a la oficina, creamos un equipo, hicimos algunas modificaciones más y encontramos una versión que nos encantó a todos. Tomar tiempo libre fue increíblemente útil para aclarar mi mente sobre lo que debía cambiar.

Una vez que inviertes tiempo para generar nueva inspiración por medio de diferentes métodos, las ideas se alimentan una a la otra y pueden activar la innovación en el trabajo.