Cartas al editor

Dice la famosa canción de nuestro folclor: “No hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho del cual vengo yo”. Varias generaciones la cantamos con orgullo durante décadas, pero hoy esta canción ya no puede representarnos ni tampoco podemos entonarla a los cuatro vientos con dignidad mientras en nuestro país permitamos que nos siga gobernando una clase política que más parece una pandilla de saqueadores de las arcas del Estado que utilizando una institución política tradicional como el gran Partido Nacional de Honduras desde antes que llegaran al poder ya la habían enajenado y transado nuestra patria con personajes del bajo mundo internacional tal y como hace casi un año nos dimos cuenta que así lo hicieron en una corte de Nueva York.

Ya Honduras los conoce y ofende que en el mes de la patria, y especialmente hoy 15 de septiembre, posen al lado de nuestra Bandera o se llenen la boca con discursos hipócritas disque de “patriotismo” cuando en realidad son simples transeros que desde sus funciones públicas y mediáticas hacen todo lo que esté a su alcance para obtener ganancias mal habidas y disimular que en nuestro país vivimos en el mejor país de Centroamérica, el que más avanza y crece.

No hubieron desfiles este año, gracias a Dios nuestros jóvenes y niños no les rindieron los honores a los que no son un ejemplo a seguir y que hoy, desgraciadamente, ocupan puestos relevantes en la administración pública.

Hay honores que se ganan pero que por nuestros hechos también se pierden. La culpa de haber dejado de ser “el pueblo más macho” la tenemos todos, pues como ingenuos y borregos hemos acudido a las urnas y permitido que utilicen las instituciones políticas para llegar al poder solo para hacer negocios sucios, corromper gremios, personas y hacer el tremendo daño que le han hecho a nuestro país. Es el momento de despertar y en las urnas en las próximas elecciones internas y generales a las que ya hemos sido convocados decirles con nuestro voto ¡fuera del poder!