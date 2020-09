Cartas al editor

Revisando las redes sociales me enteré de que en otra ceremonia de premiación a la música se galardonó a puros artistas del género del trap; me llamó la atención lo lejos que ha llegado este género tan odiado por unos y tan amado por otros, que al parecer son la gran mayoría, tomando en cuenta el hecho de que dominan las listas de reproducción en las principales plataformas de reproducción de música actualmente. Para conocer más cómo se produce este fenómeno centrémonos en el origen de dicho género y como es que de generar polémica ha sido aceptado y puesto en lo más alto por la mayoría de los jóvenes. El trap es un subgénero del rap que surge en los años 90 y que hablaba sobre violencia, drogas y machismo. Sus intérpretes procedían de barrios marginales del sur de Estados Unidos, principalmente Atlanta, y se dedicaban precisamente a eso, a la venta de drogas. Como imaginarás, las canciones de los traperos no eran las que sonaban en la radio. Desde hace décadas la música que suele gustar a los jóvenes resulta totalmente abominable para sus padres y la mayoría de la sociedad en general. En los 60, el rock y los hippies impulsaron un movimiento contracultural que cuestionaba la situación política y social de la época. El punk en los 70 lanzaba críticas ácidas e irreverentes al statu quo. Las comunidades negras, por su parte, concibieron al rap como un medio para drenar la rabia y la frustración presente en los entornos deprimidos estadounidenses. Ninguno de estos géneros estuvo exento de polémica en su tiempo, lo que sucedió con todas estas contracorrientes al final, es que fueron absorbidas por el statu quo para transformarse en algo más amigable, por ejemplo, después de los 80 el salvaje punk fue domesticado y nacieron bandas mainstream como Green Day, Blink-182 o The Offspring, con el trap no ha sido distinto, lo que ayer era un subgénero del hip hop, totalmente underground que cantaban cuatro dealers en Atlanta, hoy es un fenómeno de masas que nos ha dejado a todos perplejos por no decir algo peor.