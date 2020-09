Cartas al editor

Encargarse de las tareas diarias puede hacer que encontrar inspiración para el crecimiento y para nuevas ideas sea imposible. El desafío está en desarrollar y nutrir una mente abierta, una a la que continuamente se le ocurran ideas nuevas.

He estado buscando medios que me ayuden a tener más ideas y te comparto dos prácticas que me han ayudado.

Una fuente fantástica de inspiración es tu equipo. Las personas dentro de la compañía conocen mejor que nadie el trabajo que haces. Siempre que tenemos un problema complicado o estamos buscando formas de mejorar, nos sentamos y tenemos una lluvia de ideas.

Por ejemplo, tenemos una reunión semanal de ventas cada miércoles. Usualmente analizamos el mercado y aprovechamos la oportunidad para comentar ideas nuevas que puedan mejorar

las ventas.

La retroalimentación e iteración consistentes hacen la diferencia. Descubrimos grandes ideas en ese proceso de conversar como grupo.

En otras ocasiones, experimentamos con esos conceptos nuevos y nos sentamos de nuevo para refinarlos o aprender de ellos, ya que varias mentes son mejores que una.

Aprender cómo resuelven sus problemas otras compañías también me ayuda a encontrar ideas nuevas. Como ejemplo, actualmente intento encontrar una solución para nuestros modelos financieros de

bienes inmuebles.

Hemos trabajado con Microsoft Excel, pero no puedo decir que me encante usar este programa. Lo que busco es una solución basada en la nube diseñada para desarrolladores de bienes inmuebles y que se ajuste a mi presupuesto.

Para lograr mi objetivo estoy investigando. La investigación hace que aprendas cómo otras empresas han manejado y resuelto el mismo problema que tienes. Aprender sobre otros te puede abrir la mente a nuevas formas de hacer las cosas.

Estas prácticas interactúan y se complementan entre sí. Una combinación de métodos es la mejor forma de resolver problemas y encontrar nuevos puntos de vista.