Cartas al editor

Hoy, y en el mes de la patria voy a narrar algunos sucesos que erradamente nos han venido contando sobre la historia de nuestro país, y otros que son poco conocidos también.

El padre Reyes, fundador de lo que hoy se conoce como la UNAH, dado que no fue aceptado en el colegio Tridentino de Comayagua, por ser hijo de mulatos, dando a conocer lo clasista que era la iglesia de aquel tiempo, se miró obligado en la necesidad de irse caminando hasta Nicaragua para saciar sus deseos de conocimiento, ya que su país le negó el derecho a la educación; también fue el primer jefe del Archivo Nacional de Honduras, y cuando muere el Paladín de Centroamérica, el que le quitó gran a poder a la iglesia, Francisco Morazán, el padre Reyes mandó a sonar las campanas de todo el país celebrando la muerte del ya antes mencionado; de Cabañas cabe destacar que fue quizá el presidente más honrado que tuvo Honduras, murió en la pobreza; el criollo Valle, nacido en Choluteca, no estaba de acuerdo con firmar el acta de independencia; el indio Lempira no murió a traición sino en una batalla cuerpo a cuerpo contra el español Rodrigo Ruiz, hay que tener en cuenta que se escogió a Lempira para la denominación más baja de nuestra moneda con el objetivo que hasta los más paupérrimos tuvieran acceso al rostro de él, entre otras cosas; el color correcto que debe tener nuestra Bandera Nacional es el azul turquesa, no el marino que se usa en la actualidad; nuestro Himno Nacional, para mi gusto el más hermoso de Centroamérica, pues es un poema literalmente; Morazán antes de morir dijo una frase que deja una incógnita, “Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo”, pues no se sabe si quiso decir que su amor se iba con él, o si con su muerte también se moría ese amor; aunque la independencia se celebra el quince de este mes, en Honduras se dieron tres independencias: primero de España, luego de México y finalmente de la Federación Centroamericana. Todos somos Honduras, hagamos patria, hagamos las cosas bien, Honduras es de todos los hondureños, es noble cuna.