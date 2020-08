Cartas al editor

Hoy voy a mencionar algunos datos que pueden ser de interés para el lector sobre nuestro hermoso idioma, el español. Iniciaré con la coma elíptica, esta tiene como fin reemplazar un verbo que ya se ha mencionado antes, por ejemplo: Junior lee a Ramón Amaya Amador, y Fernando a Froylán Turcios. Los signos de ortografía para nuestro idioma tienen una gran importancia y su buen uso permite que nuestros textos o narraciones sean axiomáticos. También existen en español los superlativos, hay varios tipos, pero solo explicaré su función. Cuando de superlativos hablamos queremos decir que damos una mención máxima a lo que nos estamos refiriendo, los dientes de Antonio son blanquísimos, es decir son extremadamente blancos, no solo blancos, y daré unos ejemplos de algunas palabras que muchas veces pronunciamos de mala manera: Fuerte-fortísimo y no fuertísimo, Nuevo-novísimo, y no nuevito o nuevecito, Pobre-paupérrimo y pobrecito, Sabio-sapientísimo, y no erudito. Otro dato que antes me causaba inquietud era el por qué las abreviaturas como DD HH, de Derechos Humanos, FF AA, de Fuerzas Armadas, y EE UU, de Estados Unidos, se escriben con mayúscula, es para indicar que cada palabra está en plural. Como profesor de español también considero que es importante hacer la distinción sobre el uso correcto de los cuatro porqué, por qué, porque y por que, es decir: Porqué es causa motivo razón, nunca supimos el porqué de sus penas; es una pregunta indirecta; por qué uno de los más claros para los usuarios, se utiliza para hacer preguntas, y siempre debe de ir entre signos de interrogación, ¿Por qué no me has llamado? Es una pregunta directa, Porque se utiliza para responder a una pregunta, no te llamé, porque estaba muy ocupado; y finalmente el que desde mi punto de vista causa más dudas acerca de uso es por que, se utiliza muy poco, y siempre suena mejor con un artículo, es decir se puede escribir haciendo uso del ya mencionado antes por ejemplo: Tu cumpleaños es la razón por (lo) que vine, el asunto por (el) que discuten, ambos son válidos. La gramática del español es muy compleja.