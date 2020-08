Cartas al editor

La Real Academia Española define a la comunicología como la ciencia de carácter interdisciplinario que estudia los sistemas de comunicación humana y sus medios y esta ofrece alternativas muy eficientes a ciertos males sociales como la violencia. Una de esas alternativas es la teoría de la CNV o Comunicación No Violenta de Marshall B. Rosenberg que propone un abordaje a la interacción humana y los conflictos desde la empatía y la compasión. “Fue entonces cuando descubrí ese enfoque específico de la comunicación –hablar y escuchar– que nos lleva a darnos a los demás de todo corazón, a conectar con nosotros mismos y con otras personas de manera que aflore nuestra compasión natural”. La CNV o Comunicación No Violenta formula un modelo a seguir para poner en práctica sus principios, constituido por cuatro momentos: observar, sentir, necesitar y pedir. Estos cuatro momentos se aplican al enfrentar una situación específica de interacción humana de la siguiente manera para disipar un conflicto o evitar que se desarrolle. Rosenberg explica que lo primero que tiene que hacer una persona es observar sin evaluar la situación que está enfrentando, separando la realidad objetiva de sus propios juicios. Esto quiere decir que verá los hechos tal y como ocurren sin emitir valoraciones personales. Por ejemplo, en vez de decir “Hank Smith juega mal al fútbol”, dirá “Hank Smith no ha marcado un gol en veinte partidos”. Después de observar, la persona tratará de identificar los sentimientos que el otro o la otra está experimentando en referencia a la situación enfrentada; estos sentimientos no deben confundirse con pensamientos, actitudes o creencias y para ello será necesario tal vez hacer preguntas empáticas para lograr descifrar lo que él o ella siente. Cuando alguien tiene satisfechas sus necesidades puede sentirse alegre, benévolo, calmado, despejado o esperanzado; mientras que cuando sus necesidades no están satisfechas puede sentirse abatido, cansado, desvalido, incómodo, o inseguro. ¡Esos son sentimientos!